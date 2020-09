Bad Salzungen

Dreijährige allein auf Tour

13.09.2020, 12:07 Uhr | dpa

Auf eigene Faust hat sich eine Dreijährige in Bad Salzungen auf einen Einkaufsbummel begeben. Mitarbeiter eines Geschäfts riefen am Samstag die Polizei, nachdem sie das Mädchen dort allein angetroffen hatten. Worauf es die Kleine abgesehen hatte, konnten die Beamten am Sonntag auf Nachfrage nicht sagen. Sie sei ihrer großen Schwester entwischt, die auf sie aufpassen sollte. Der Vater habe das Mädchen schließlich in dem Verbrauchermarkt abgeholt. "Es hat geweint und war froh, seinen Papa zu sehen", sagte ein Polizist.