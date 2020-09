Laschet: Ergebnis auch Anerkennung für Weg während Pandemie

13.09.2020, 20:10 Uhr | dpa

Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident Armin Laschet hat den Sieg seiner Partei bei den NRW-Kommunalwahlen als Anerkennung für den "Weg von Maß und Mitte in der Pandemie" bezeichnet. Laschet sagte am Sonntagabend in Düsseldorf, dieser Weg "war richtig, ist richtig und bleibt in Zukunft auch richtig" für Nordrhein-Westfalen.

Den Sieg der CDU "in dieser Größenordnung" hätten viele nicht erwartet in einem Land, das 50 Jahre von der SPD regiert worden sei. Drei Jahre nach der Landtagswahl sei die CDU in NRW "tief verankert", sagte Laschet. Seine Partei habe gezeigt, dass sie sowohl im ländlichen Raum als auch in den große Metropolen und im Ruhrgebiet gewinnen könne.