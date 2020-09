Weiterer A14-Abschnitt nördlich von Magdeburg geht ans Netz

14.09.2020, 01:44 Uhr | dpa

Heute geht ein weiteres Stück der A14 in Sachsen-Anhalt ans Netz. Das 8,5 Kilometer lange Stück zwischen den Anschlussstellen Colbitz und Tangerhütte hat rund 98 Millionen Euro gekostet. Zur offiziellen Freigabe bei Dolle (Landkreis Börde) werden unter anderem Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) erwartet. Baustart war im Sommer 2017. Es ist der zweite fertige Abschnitt in Sachsen-Anhalt, weitere sind in Bau oder fertig geplant.

Auf freie Fahrt gen Norden auf der kompletten, 155 Kilometer langen sogenannten Nordverlängerung von Magdeburg über Wittenberge bis Schwerin müssen Autofahrer aber noch länger warten. Bisher sind knapp 45 Kilometer befahrbar. Das Gesamtprojekt soll Mitte der 2020er Jahre fertig sein. Von den insgesamt 155 Kilometern liegen etwa 97 Kilometer in Sachsen-Anhalt, 32 Kilometer im Land Brandenburg und 26 Kilometer in Mecklenburg-Vorpommern. Nach ihrer Fertigstellung soll die A14 von Nossen im Süden bis Wismar an der Ostseeküste führen.