Greifswald

Autofahrerin nimmt Radfahrer die Vorfahrt: Zwei Verletzte

14.09.2020, 05:47 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Zu dem Zusammenprall kam es, als eine 19 Jahre alte Autofahrerin eine Kreuzung überqueren wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei missachtete sie am Sonntagnachmittag die Vorfahrt eines 67 Jahre alten Radfahrers, der mit einem selbstgebauten E-Bike fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 67-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 19-Jährige erlitt einen Schock.