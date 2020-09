Neu Boltenhagen

Winzer rechnen mit großer Weinmenge

14.09.2020, 06:14 Uhr | dpa

Das Jahr 2020 ist dem Wein im Nordosten trotz einiger Wetter-Trockenphasen gut bekommen. "Wir rechnen von der Menge her mit einem sehr guten Jahrgang", sagte der Weingutleiter in Rattey, Stefan Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur. "Manchmal sieht man vor Trauben gar keine Weinblätter mehr." Schmidt rechnet damit, das die Ratteyer die Rekordmenge von 2018 - als 25 000 Liter Wein herauskamen - übertreffen. Die Qualität der Trauben - abhängig vom Zucker- und Alkoholgehalt - hänge aber noch stark vom Sonnenschein der nächsten Tage und Wochen ab. Ähnlich sieht es Jacqueline Bülow vom zweitgrößten MV-Weingut in Lodmannshagen in Vorpommern: "Jeder Tag Sonne hilft."

In Rattey wachsen auf insgesamt 12 Hektar Weinreben, wovon aber sieben Hektar im Frühjahr 2020 gepflanzt wurden. Damit ist das Gut - zusammen mit einem kleineren Weinberg in Burg Stargard - insgesamt nach Angaben von Schmidt das größte Weinanbaugebiet im Nordosten. Lodmannshagen bei Wolgast ist mit einem Hektar das zweitgrößte der anerkannten Weinbaugebiete Mecklenburg-Vorpommerns, die ihre Weine in den Handel bringen dürfen.

"Die Solaris-Reben entwickeln sich gut", sagte Schmidt. Diese weißen Trauben sind in der Regel die ersten, die von den Mitgliedern des Winzervereins gepflückt werden. Mit dem offiziellen Beginn der Weinlese rechnet Schmidt Ende September/Anfang Oktober.

Auch für die neuen Weinstöcke war das Wetter optimal, sagte Schmidt. Bei dem sandig-lehmigen Boden hatten die 35 000 Jungreben genau so viel Regen bekommen, wie sie brauchten. Derzeit müssen die Winzer vor allem auf Stare aufpassen, die in Schwärmen auf die Trauben aus sind. Dagegen gibt es aber Netze. Und wenn es zu feucht wird, spritzt Schmidt mit Backpulver versetztes Wasser auf die Trauben, so dass sie schneller trocknen. Dann könne die Sonne rasch für "mehr Oechslegrade sorgen."

"Auch bei uns hängen die Weinstöcke sehr voll", sagte Bülow. Die Trauben seien schön groß und hätten eine tolle Form. Hauptsorten sind in Lodmannshagen die roten Regent-Trauben und die weißen Phönixtrauben. Zwei Wochen Sonne, das wäre toll, meinte die Winzerin. Dann wäre die Lese perfekt geplant: Sie soll am 26. September bei Wolgast stattfinden.