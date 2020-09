Leutenberg

Motorradfahrer über Leitplanke geschleudert

14.09.2020, 08:07 Uhr | dpa

Schwere Verletzungen hat sich ein Mann beim Sturz von seinem Motorrad bei Leutenberg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) zugezogen. Der Motorradfahrer sei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Leitplanke gestoßen und über diese in den Straßengraben geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Er sei anschließend in eine Klinik gebracht worden. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Der Unfall ereignete sich bereits am Samstagnachmittag.