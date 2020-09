Magdeburg

Leipzig als Vorbild: SC Magdeburg hofft auf 2500 Fans

14.09.2020, 09:36 Uhr | dpa

Zum Auftakt der in zweieinhalb Wochen startenden Handball-Bundesliga hofft der SC Magdeburg auf eine große Kulisse. Nach dem Vorbild des SC DHfK Leipzig sollen am 1. Oktober gegen den Bergischen HC über 2000 Zuschauer in die GETEC-Arena gelassen werden. "Wenn ich die Aussagen unserer Politiker richtig interpretiere, dann hoffe ich sogar auf 2500 Zuschauer. Das wäre auch wirtschaftlich unheimlich wichtig für uns", sagte Trainer Bennet Wiegert der "Magdeburger Volksstimme" (Montag) und lobte die Leipziger Genehmigung als "super Signal". Der SC DHfK darf am selben Tag gegen Ludwigshafen 2100 Fans in die Arena lassen.

Zuletzt hatte der SCM am Freitagabend vor 500 Zuschauern gegen Ludwigshafen getestet. Für Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt ein wichtiger Schritt zu einer Steigerung. "Und unsere Fans haben sich dabei strikt an die Abstandsregelungen gehalten und einen Mund-Nasenschutz getragen. Und weil die Karten nur online vergeben wurden, ist auch die Nachverfolgbarkeit gegeben", sagte Schmedt. Mit Blick auf Leipzig meinte der Manager: "Die Rahmenbedingungen sind in Magdeburg sicher nicht schlechter. Insofern hoffen wir inständig auf eine vergleichbare Entscheidung in dieser Woche."