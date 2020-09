Frankenberg (Eder)

Zwei Männer flüchten nach Unfall verletzt von der Autobahn

Zwei Männer sind nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 bei Frankenberg aus ihrem Fahrzeug geflüchtet und haben damit einen Großeinsatz ausgelöst. Zuvor waren die beiden nach Angaben der Polizei vom Montag wohl mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen auf einen vor ihnen fahrenden Wagen geprallt. Beide Fahrzeuge drehten sich mehrfach und blieben schwer beschädigt auf der Autobahn stehen. Ein 78-Jähriger und seine 72 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, fehlte von den Insassen des zweiten Wagens allerdings jede Spur - Zeugen hatten zwei Männer zu Fuß von der Unfallstelle auf der Autobahn flüchten sehen.

Etwa hundert Meter entfernt an einem Teich wurden zwei schwer verletzte Männer im Alter von 28 und 30 Jahren gefunden und als Fahrer ausgemacht. Die Beamten suchten mit einem Polizeihubschrauber und einem Fährtenhund nach möglichen weiteren Flüchtigen aus dem Unfallfahrzeug, konnten aber niemanden finden. Warum die beiden flüchteten, ist bisher unklar. Die drei Fahrstreifen in Richtung Dresden musst nach dem Unfall am frühen Sonntagmorgen über mehrere Stunden hinweg gesperrt werden.