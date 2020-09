Potsdam

Ministerin: Positive Bilanz nach Schulstart in Corona-Zeit

14.09.2020, 13:16 Uhr | dpa

Nach gut einem Monat Schule unter Corona-Bedingungen in Brandenburg hat Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) eine überwiegend positive Bilanz gezogen. "Die Rückmeldungen nach vier Wochen sind gut. Es gibt vereinzelte Schulschließungen und Quarantäne für einzelnen Klassen. Damit haben wir gerechnet", sagte Ernst am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Über die Maskenpflicht in den Schulgebäuden und Horten, auf den Gängen und in Mensen gebe es vereinzelt auch Diskussionen. "Aber wir setzten auf die Vernunft." Die Schulen hatten nach den Sommerferien im regulären Betrieb geöffnet. Die Masken in Schulgebäuden - nicht aber im Unterricht und Pausenhof - wurden nach zwei Tagen Unterricht zur Pflicht.