Andernach

Landesweit erste Fluss-Notrufsäule in Betrieb

14.09.2020, 13:24 Uhr | dpa

Erstmals soll in Rheinland-Pfalz auch eine Notrufsäule an einem Fluss Leben retten können. Der "Leiter Einsatz" der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Andernach, Michael Seimetz, nahm sie in seiner Kleinstadt am Rhein nach eigenen Worten am Montag in Betrieb: "Ich habe einmal gedrückt und mit der Leitstelle gesprochen." Der Andernacher Bürgermeister Claus Peitz (CDU) habe sich für die Aufstellung des Alarmmelders bei der DLRG und der Björn Steiger Stiftung bedankt.

In einer kritischen Situation erreicht nun jeder mit einem Knopfdruck direkt die Rettungsleitstelle, der Standort wird automatisch mit einem GPS-Signal übermittelt. Nicht jeder habe in Badehose oder Bikini immer ein Handy dabei, zudem funktioniere die Handy-Ortung nicht bei allen Rettungsleitstellen sofort, heißt es bei der DLRG.

Die neue Notrufsäule steht an einer beliebten Badestelle am Rhein. Das Schwimmen in dem Fluss ist wegen der starken Strömung und der vielen Schiffe gefährlich. Ein jüngst nahe Eich in Rheinhessen im Rhein untergegangener Schwimmer zum Beispiel wird nach Polizeiangaben vom Montag nicht mehr weiter gesucht, weil es keine Hoffnung mehr gebe, ihn lebend zu finden.

Ende Juli war eine erste Notrufsäule an einem Badesee beim pfälzischen Jockgrim vorgestellt worden. Bis Ende 2020 wollen DLRG und Björn Steiger Stiftung in Rheinland-Pfalz 25 Alarmmelder an Gewässern aufstellen. Sie kosten 5000 bis 6000 Euro pro Stück.

Bekannt sind Notrufsäulen an Fernstraßen. Während an Autobahnen die Autoversicherer über die GDV Dienstleistungs-GmbH zuständig sind, kümmert sich die Björn Steiger Stiftung um Bundes- und Landstraßen. In Zeiten vieler Handys und von automatischen Notrufsystemen (eCalls) in Autos ist ihre Zahl deutlich rückläufig.