Schleswig

Zuständigkeit darf auf Fehmarnbeltquerung erweitert werden

14.09.2020, 13:29 Uhr | dpa

Das Land Schleswig-Holstein hat die Zuständigkeit der Stadt Fehmarn auf den Brandschutz im geplanten Fehmarnbelttunnel erweitern dürfen, muss aber die Kosten dafür übernehmen. Das entschied das Landesverfassungsgericht am Montag in Schleswig zu einer kommunalen Verfassungsbeschwerde der Stadt Fehmarn (Az.: LVerfG3/19).

Die Stadt hatte die Beschwerde gegen eine im März 2019 in Kraft getretene gesetzliche Regelung über die Erweiterung der behördlichen Bezirke eingelegt. Diese hat zur Folge, dass die Freiwillige Feuerwehr der Stadt in der Bauphase und später beim Betrieb des Tunnels auf deutscher Seite für Einsätze im Brandschutz und zur Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen zuständig sein wird.

Fehmarn rechnet mit jährlich rund drei Millionen Euro zusätzlichen Kosten und sah sich in seinem Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt. Das Gericht urteilte nun, dass die gesetzliche Erweiterung formell verfassungskonform sei. Allerdings muss das Land nachbessern und bis zum 30. September 2021 gesetzlich einen finanziellen Mehrbelastungsausgleich für den Brandschutz schaffen. Bis dahin ist das geltende Gesetz anwendbar.