Sylt

Heizpilze im Norden vielerorts erlaubt

14.09.2020, 14:28 Uhr | dpa

Draußen ist besser als drinnen - das gilt in der Corona-Krise auch für den Besuch von Restaurants, Cafés und Co. Solange Sommer ist, lässt sich das auch oft umsetzen, doch bei sinkenden Temperaturen wird das schwieriger. Heizpilze könnten helfen, es den Gästen im Freien gemütlich zu machen, doch die Geräte gelten vielen als Klimakiller. In einigen Orten in Schleswig-Holstein ist das Aufstellen daher sogar verboten. In Schleswig-Holsteins drittgrößter Stadt FLENSBURG etwa ist es derzeit nicht erlaubt, wie ein Stadtsprecher sagte. Allerdings erkenne man die Nöte der Gastronomen an und überlege, mit welchen Maßnahmen man helfen könne.

In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt KIEL indes dürfen Heizpilze im öffentlichen Raum aufgestellt werden. Zuletzt wurde ein Verbot im November 2019 im Rahmen der Diskussion zum Kieler Klimanotstand aufgeworfen, wie die Stadt mitteilte. Der Antrag der Linke wurde aber abgelehnt und damit auch diese Maßnahme. Seitens des Umweltschutzamtes wurde eine derart kleinteilige Maßnahme nicht im Rahmen des Climate Emergencys thematisiert. Die Reduzierung beziehungsweise das Verbot der Heizpilze wäre eher eine symbolische Maßnahme, die nur sehr geringe CO2-Einsparungen mit sich bringen würde, hieß es.

Auch in LÜBECK ist die Verwendung von Heizpilzen nicht generell verboten, wie die Stadt mitteilte. Man habe Verständnis für die schwierige Lage der Gastronomen. Im Rahmen der Erteilung von Erlaubnissen für die Außengastronomie kann es im konkreten Fall aber Auflagen geben, wenn zum Beispiel Bäume durch den Betrieb geschädigt werden. Doch auch wenn die Heizpilze in Lübeck nicht verboten sind, gerne gesehen werden sie nicht: "Insbesondere vor dem Hintergrund des Lübecker Klimanotstandes und der deutschen bzw. europäischen Klimaschutzziele ist es aus unserer Sicht nicht mehr angemessen, Außenbereiche zu beheizen während wir uns mit großem Aufwand bemühen, beim Beheizen von Innenräumen Energie einzusparen."

In der Urlaubsdestination BÜSUM an der Nordsee sind Heizpilze auf öffentlichen Grund und Boden nicht verboten, wie die Gemeinde mitteilte. Auch gibt es keine einschränkenden Bedingungen. Auch in NEUMÜNSTER ist das Aufstellen von Heizpilzen erlaubt.