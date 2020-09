Greifswald

Tagesausflug nach Prag: Schulklasse in Quarantäne

14.09.2020, 14:33 Uhr | dpa

Wegen eines Tagesausflugs nach Prag ist eine komplette Schulklasse des Gymnasiums in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Quarantäne geschickt worden. Die 22 Schüler und zwei Lehrer waren auf Klassenfahrt in Dresden und kamen Ende vergangener Woche zurück, wie eine Sprecherin des Landkreises am Montag erklärte. Im Zuge der Klassenfahrt habe der Tagesausflug in die tschechische Hauptstadt stattgefunden. Da Prag vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft worden sei, seien die Jugendlichen und die beiden Pädagogen Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet. Sie seien gleich bei ihrer Ankunft am vergangenen Freitag getestet worden. Das Ergebnis sei bei allen negativ. Ein zweiter Test folge am Donnerstag.