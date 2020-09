Sangerhausen

Landkreis Mansfeld-Südharz:Verzicht auf Neujahrsempfang 2021

14.09.2020, 14:41 Uhr | dpa

Der Landkreis Mansfeld-Südharz will im Januar coronabedingt keinen Neujahrsempfang veranstalten. "Wir haben uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden", sagte Landrätin Angelika Klein (Linke) am Montag. Es sei derzeit nicht abzuschätzen, wie sich die Lage in den Herbst- und Wintermonaten entwickele. "Wir empfangen jedes Jahr rund 600 Gäste in der Mammuthalle in Sangerhausen - an Abstandhalten ist da gar nicht zu denken."

Die Vorbereitung dieser Veranstaltung nimmt laut Klein mehrere Monate in Anspruch. Als Ersatz sei eine Freiluft-Veranstaltung voraussichtlich im Frühling oder Frühsommer 2021 geplant; Ort und Zeit dafür würden noch gesucht.