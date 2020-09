Halle (Saale)

Spatenstich: 2 kleine Fahrradparktürme am Hauptbahnhof Halle

14.09.2020, 14:59 Uhr | dpa

Am Hauptbahnhof Halle hat mit einem symbolischen Spatenstich der Bau von zwei Fahrradparktürmen begonnen. "Sie sollen ab Oktober mehr Komfort und Sicherheit für Fahrradpendler bieten", teilte die Deutsche Bahn am Montag in Halle mit. Geplant seien wettergeschützte Parkflächen für zwölf Fahrräder und E-Bikes. Per Aufzug könnten die Räder übereinander abgestellt werden. Das Vorhaben ist nach Bahnangaben Teil des Projekts Zukunftsbahnhof.

"Die Fahrradparktürme sind eine gute Idee, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte Florian Schöffmann vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Sachsen-Anhalt. Die zwölf Fahrradparkplätze könnten nur symbolisch verstanden werden. Jeden Tag pendelten allein zwischen Halle und Leipzig mit der S-Bahn rund 4000 Menschen. Nach Schätzungen des ADFC stehen rund 1000 Räder am Hauptbahnhof und in der Umgebung - oft angekettet an Laternen, Zäunen und gebündelt an Fahrradbügeln. Seit Jahren fordert der Verband ein Fahrradparkhaus. In einem Bebauungsplan seien 350 Stellplätze für Räder vorgesehen. Wann die Pläne umgesetzt werden, sei jedoch unklar, so Schöffmann.

Neben den neuen Fahrradparkplätzen in den beiden Türmen seien bereits andere ökologische Ideen umgesetzt worden, teilte die Deutsche Bahn weiter mit. Unter anderem stehen zwei neue Solarbänke vor dem Gebäude, auf denen Reisende verweilen und beispielsweise ihre Smartphones aufladen können. Das Unternehmen investiert in das Projekt Zukunftsbahnhof Halle nach eigenen Angaben eine Million Euro.