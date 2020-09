Schwerin

Start für "Neustart-Prämie": Anträge ab Dienstag möglich

14.09.2020, 15:20 Uhr | dpa

Die Landesregierung in Schwerin gibt den Startschuss für die von ihr angekündigte "Neustart-Prämie" für Beschäftigte nach coronabedingter Kurzarbeit. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte, gehen betroffene Unternehmen bei der einmaligen Finanzhilfe von bis zu 700 Euro in Vorleistung und bekommen das Geld dann vom Land erstattet. Von Dienstag an könnten dazu bei der landeseigenen Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA) die Anträge gestellt werden.

"Die Prämie soll Beschäftigten helfen, die während der Kurzarbeit entstandenen Belastungen etwas auszugleichen. Die finanzielle Unterstützung ist als Bonus steuer- und sozialversicherungsfrei", erklärte Glawe. Das Land stelle für die mit Unternehmensverbänden und Gewerkschaften vereinbarte "Neustart-Prämie" 25 Millionen Euro aus dem MV-Schutzfonds bereit.

Bezugsberechtigt seien Beschäftigte, die zwischen 1. April und 30. September mindestens in zwei aufeinanderfolgenden Monaten wenigstens zu 50 Prozent in Kurzarbeit waren. Für den zweiten und dritten Monat der Kurzarbeit soll es jeweils 200, für die drei Folgemonate je 100 Euro geben. Glawe erhofft sich von der Prämie auch Impulse für den coronabedingt vorübergehend reduzierten Konsum.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte die Initiative der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns begrüßt und ihr eine "Vorreiterrolle", bescheinigt. "Die Unternehmen sind jetzt in der Pflicht, die bis zu 700 Euro netto zügig an ihre Beschäftigten auszahlen", mahnte Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord.

Wie aus neuesten Daten der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, hatten von März bis August rund 19 000 Firmen in Mecklenburg-Vorpommern für 185 000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Das waren 41 Prozent der Unternehmen. Betroffen waren vor allem der Einzelhandel, die Gastronomie und das Gesundheitswesen.

Die für die Kurzarbeit reduzierten Löhne zahlt die Arbeitsagentur. Seit März seien dies bislang 190 Millionen Euro gewesen, hieß es. Darüber, wie viele Beschäftigte Anspruch auf die staatliche "Neustart-Prämie" haben, lagen keine Angaben vor.