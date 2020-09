Rostock

Zehn Corona-Neuinfektionen in MV seit Samstag

14.09.2020, 16:17 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind von Samstag bis Montag zehn neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Hälfte davon entfiel auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Montag berichtete. Die Zahl der seit März nachweislich mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen im Nordosten stieg auf 1064.

Von den Infizierten gelten den Angaben zufolge - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - 996 als genesen. Im Nordosten starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bislang 20 Menschen. Diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert.

Mit 66 registrierten Fällen je 100 000 Einwohner ist Mecklenburg-Vorpommern von allen Bundesländern bislang am geringsten von Coronavirus-Infektionen betroffen. Bundesweit sind es 313 Fälle je 100 000 Einwohner.