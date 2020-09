Braunschweig

Braunschweiger Basketballer sagen Alba-Test ab

14.09.2020, 16:21 Uhr | dpa

Wegen einiger verletzter Spieler haben die Basketball Löwen Braunschweig das für Mittwoch geplante Testspiel beim deutschen Meister Alba Berlin abgesagt. Das teilte der Club aus der Bundesliga am Montag mit. Unter anderem stehen Martin Peterka (kleiner Muskelfaserriss) und Gavin Schilling (Knieprobleme) derzeit nicht zur Verfügung. Die Partie am Donnerstag bei der BG Göttingen soll dagegen stattfinden. Zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen seien bei der aktuellen Personalsituation in der noch frühen Phase der Vorbereitung aber zu viel, sagte Löwen-Sportdirektor Oliver Braun. Wie Alba auf den Ausfall reagiert, war zunächst nicht klar.