Sieben Corona-Fälle an Fachhochschule in Güstrow

14.09.2020, 16:33 Uhr | dpa

An der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow sind sieben Corona-Infektionen festgestellt worden. Sechs davon betreffen Auszubildende der Verwaltung, wie eine Sprecherin der Hochschule am Montag sagte. Der siebte Fall sei eine junge Polizistin aus Niedersachsen, die sich bei Feststellung der Infektion schon länger wieder an ihrem Heimatort in Niedersachsen aufgehalten habe. Deshalb habe dieser Fall keine Auswirkung auf den Lehrbetrieb in Güstrow.

Die Verwaltungs-Azubis waren den Angaben zufolge gemeinsam auf Studienfahrt gewesen. Ein Teilnehmer sei am vergangenen Dienstag positiv auf das Virus getestet worden, sagte ein Sprecher des Landkreises Rostock. Bei weiteren fünf Mitreisenden wurde das Virus demnach später nachgewiesen. Der komplette Ausbildungsjahrgang mit 42 Azubis sei bis Ende der Woche zu Hause, außerdem fünf Lehrkräfte und zwei externe Dozenten, sagte die Sprecherin der Hochschule. Ansonsten laufe der Lehrbetrieb in Güstrow normal weiter. Die 42 Auszubildenden entsprechen laut Hochschule knapp vier Prozent aller Studierenden und Lernenden dort.