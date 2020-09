Wroclaw

Schauspielerin Sabine Hahn gestorben

14.09.2020, 21:00 Uhr | dpa

Die Schauspielerin Sabine Hahn ist tot. Die 83-Jährige starb in der Nacht zum Samstag in Hamburg nach kurzer schwerer Krankheit, wie ihre Agentur am Montag mitteilte. Die in Breslau (heute Wrocław) geborene Schauspielerin spielte ab 1953 an verschiedenen Bühnen, darunter am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Nach Angaben der Agentur war sie in Kino- und Fernsehfilmen zu sehen, darunter "Täterätää - Die Kirche bleibt im Dorf 2", "Liebe, Krach und Himmelbett", "Angst heiligt die Mittel" und "Ihr letzter Wille kann mich mal!". Sie trat in Nebenrollen auch in Krimi-Reihen wie "Tatort" oder "Großstadtrevier" auf.