Gardelegen

Steinmeier besucht Gedenkstätte Gardelegen

15.09.2020, 03:03 Uhr | dpa

In der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen wird heute das neu gebaute Dokumentationszentrum eröffnet. Dazu werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet. Die Gedenkstätte erinnert an ein Massaker an KZ-Häftlingen am 13. April 1945. Die Menschen, die aus verschiedenen geräumten Konzentrationslagern auf Todesmärsche geschickt worden waren, wurden in die Scheune getrieben. Diese wurde angezündet. Schüsse fielen, Handgranaten wurden gezündet. 1016 Menschen starben.

Bislang gab es in der Gedenkstätte kein Gebäude, keine Ausstellung. Die Scheune gibt es nicht mehr. Ein militärischer Ehrenfriedhof mit weißen Kreuzen erinnert an die Opfer des Massakers. Das neue Dokumentationszentrum bietet Platz für Forschungs- und Bildungsarbeit sowie eine Dauerausstellung. Diese beleuchtet neben der Tat in Gardelegen die Todesmärsche nach der Räumung von Konzentrationslagern 1944 und 1945. Das Land Sachsen-Anhalt hat Bau und Ausstellung nach Angaben der Stiftung Gedenkstätten mit 4,3 Millionen Euro finanziert.

Die Eröffnung war ursprünglich für den 75. Jahrestag des Massakers im April geplant, musste coronabedingt aber verschoben werden. Es werden am Dienstag Diplomaten aus mehreren Ländern erwartet, etwa aus den USA, Russland, Polen und Frankreich. Das Massaker hatte nach Einschätzung von Gedenkstättenleiter Andreas Froese international Beachtung gefunden. Noch heute werde aus vielen Ländern auf diesen Ort geschaut. Für Besucher ist das Zentrum von Donnerstag an September geöffnet.