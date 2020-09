Schwerin

Einzelhändler: Studie zu Auswirkungen des Online-Handels

15.09.2020, 03:03 Uhr | dpa

Der traditionelle Einzelhandel steht unter Druck durch zunehmende Online-Konkurrenz. Das auch für Digitalisierung zuständige Infrastrukturministerium in Schwerin hat daher eine Studie zu den Auswirkungen im Land in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse will Minister Christian Pegel (SPD) heute (13.00 Uhr) in der Landespressekonferenz vorstellen. Ziel der Landesregierung ist es, mit Vertretern des Handels und der Kommunen Strategien zu entwickeln, mit denen der stationäre Einzelhandel als Kern lebendiger und zukunftsfähiger Innenstädte erhalten werden kann.

Infolge der Corona-Pandemie mit zeitweiligen Ladenschließungen und fortwährender Maskenpflicht beim Einkauf hatte der Online-Handel zusätzlichen Auftrieb erhalten. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes legten in der ersten Jahreshälfte die realen Umsätze beim Kauf über das Internet bundesweit um 16 Prozent zu. Herbe Verluste verzeichneten hingegen Einzelhändler mit Textilien, Schuhen und Schmuck mit Umsatzrückgängen von weit mehr als 20 Prozent. Diese Sortimente werden besonders in den Innenstädten angeboten. Die preisbereinigten Umsätze insgesamt lagen im ersten Halbjahr 2020 um 0,8 Prozent höher als in der zweiten Jahreshälfte 2019.