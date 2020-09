Potsdam

Sollte Frau bei Unfall sterben? Urteil gegen Mann erwartet

15.09.2020, 03:04 Uhr | dpa

Ein 37-Jähriger soll mit seiner Frau im Auto absichtlich auf einen Baum zugefahren sein, damit sie stirbt. Die Frau, die sich laut Anklage von dem Mann trennen wollen, überlebte. Heute will das Landgericht Potsdam ein Urteil gegen den 37-jährigen Deutschen verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Haftstrafe von neun Jahren wegen versuchten Mordes beantragt. Die Verteidigung plädierte auf fahrlässige Körperverletzung.

Während einer gemeinsamen Autofahrt im August 2019 soll der Angeklagte den Wagen in einer Rechtskurve mit 70 km/h nach links in Richtung eines Baums gelenkt haben, so die Staatsanwaltschaft. Er soll die Fahrertür geöffnet und "Tschüss" gerufen haben. Die Frau hatte demnach ins Lenkrad greifen und so das Auto erst durch zwei Bäume hindurch lenken können, der Wagen sei dann gegen einen dritten Baum geprallt. Die Frau wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.