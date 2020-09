Gotha

Restaurierungspläne für Gothas "Rückkehrer"-Bilder

15.09.2020, 03:13 Uhr | dpa

Nach einem spektakulären Diebstahl in der DDR lange verschwundene Gemälde sollen auf Vordermann gebracht werden. Wie genau die fünf im vergangenen Jahr wieder nach Gotha ins Schloss Friedenstein zurückgeholten Bildern restauriert werden, soll heute (11.00 Uhr) in der früheren Residenzstadt erläutert werden. Mit dabei ist Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der maßgeblich in die Rückholaktion eingebunden war. Auch die Restauratoren, die sich der historisch wertvollen Gemälde annehmen werden, sollen mit vor Ort sein, wie die Stiftung Schloss Friedenstein mitteilte.

Schon bekannt ist, dass die Bilder - darunter Werke von Frans Hals und aus der Werkstatt Jan Brueghel des Älteren - seit dem Diebstahl im Jahr 1979 stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.