Potsdam

Kabinett berät über Schweinepest: Sondersitzung im Landtag

15.09.2020, 03:23 Uhr | dpa

Nach dem ersten Fall der Afrikanischen Schweinepest berät das Brandenburger Kabinett über die weiteren Schritte im Kampf gegen eine Ausbreitung der Tierseuche. Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher und Landwirtschaftsminister Axel Vogel (beide Grüne) wollen nach der heutigen Sitzung (14.15 Uhr) die Öffentlichkeit informieren.

In Schenkendöbern im Landkreis Oder-Spree war in der vergangenen Woche der Kadaver eines infizierten Wildschweins nahe der deutsch-polnischen Grenze entdeckt worden - der bisher erste Fall von Schweinepest in Deutschland. Inzwischen wurde ein 12 Kilometer langer mobiler Elektrozaun rund um die Kernzone am Fundort aufgestellt.

In einer Sondersitzung kommen am Dienstag (15.30 Uhr) gleich zwei Landtags-Ausschüsse zusammen, um über die Folgen des Ausbruchs zu sprechen. Die Fachpolitiker des Verbraucherschutz- und des Umweltausschusses lassen sich von der Landesregierung über die Schutzmaßnahmen informieren und debattieren darüber.