Magdeburg

FDP für beschleunigte Planung für staatliche Großprojekte

15.09.2020, 05:56 Uhr | dpa

Mit Blick auf den langsamen Fortschritt beim Bau der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt hat die Landes-FDP gefordert, das Planungsrecht zu ändern. Nötig sei unter anderem eine konsequente Digitalisierung der Planungs- und Genehmigungsverfahren, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete und Landes-Vize Marcus Faber. Zudem brauche es Stichtage für die Prüfung von Umweltauflagen, um die Planungen zu beschleunigen. Die FDP habe einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht.

Am Montag war ein 8,5 Kilometer langer Abschnitt zwischen Colbitz und Tangerhütte nördlich von Magdeburg für den Verkehr freigegeben worden. Damit sind erst rund 14 der 97 Kilometer langen Neubaustrecke auf sachsen-anhaltischem Gebiet befahrbar. Die Bauarbeiten verzögerten sich immer wieder, unter anderem wegen Klagen von Umweltverbänden und Anwohnern. Ein Kompromiss zwischen der schwarz-rot-grünen Landesregierung und den Naturschützern vom BUND soll verhindern, dass es weitere Klagen zu Umweltauflagen gibt.

"Das Beispiel A14 zeigt, dass wir ohne weitgehende Neuerungen und dem klaren Ziel, die Planungen zu beschleunigen, den internationalen Anschluss verlieren werden", sagte die FDP-Vizechefin Lydia Hüskens. "Schon heute lacht die halbe Nation über das atemberaubende Tempo, mit dem der Lückenschluss der Bundesautobahn vorangetrieben wurde."

Die Gesamtkosten für den Autobahn-Lückenschluss zwischen Magdeburg bis Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern werden auf 1,5 Milliarden Euro beziffert. Die 155 Kilometer lange Neubautrasse führt von Magdeburg in Sachsen-Anhalt über Brandenburg nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Autobahn soll trotz Verzögerungen in den 2020er Jahren fertig werden.