Rohr in Niederbayern

Eine Million Euro Sachschaden nach Brand auf Bauernhof

15.09.2020, 06:56 Uhr | dpa

Bei einem Brand auf einem Hof in Niederbayern ist ein Sachschaden von etwa einer Million Euro entstanden. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag in Rohr (Landkreis Kelheim) ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Das Gebäude auf dem Bauernhof brannte komplett aus, das Dach stürzte teilweise ein. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. In dem abgebrannten Teil des Bauernhofs befanden sich ein Getreidesilo und ein Schweinestall mit 300 Schweinen. Die Beamten gehen davon aus, dass alle Tiere bei dem Brand verendet sind. Die Brandursache war zunächst noch unklar.