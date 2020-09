Lübeck

Großfeuer auf Schrottplatz in Lübeck-Kücknitz

15.09.2020, 07:06 Uhr | dpa

Auf einem Schrottplatz in Lübeck ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen und hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Schrotthaufen war gegen 3.00 Uhr in der Straße Dampfpfeife im Stadtteil Kücknitz in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Der brennende Schrotthaufen erstreckte sich den Angaben nach auf eine Fläche von circa 1300 Quadratmetern. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.