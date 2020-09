Offenbach am Main

Heißes Sommerwetter in Hessen

15.09.2020, 07:22 Uhr | dpa

Es bleibt heiß und sonnig in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen in Offenbach mitteilte, liegen die Höchstwerte am Dienstag bei 30 bis 33 Grad. Die Nacht zum Mittwoch wird klar bei Tiefstwerten zwischen 16 und zwölf Grad, im Bergland bis neun Grad. Auch am Mittwoch bleibt es sommerlich bei 29 bis 32 Grad. Dazu ist es heiter, im Tagesverlauf können allerdings zeitweise Wolken aufziehen. Die Nacht zum Donnerstag wird teils wolkig bei Temperaturen von 17 bis zwölf Grad.