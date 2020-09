Celle

Nach Schüssen in Celle sichert Polizei weitere Spuren

15.09.2020, 12:12 Uhr | dpa

Kräfte der Spurensicherung und Polizisten stehen am Tatort in der Innenstadt. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Aktuell (Quelle: dpa)

Am Tag nach den tödlichen Schüssen in einem Juwelier- und Antiquitätengeschäft in der Celler Altstadt haben die Ermittler am Dienstag weitere Spuren am Tatort gesichert. Polizisten nahmen Fingerabdrücke von der Eingangstür, die mit einem Polizeisiegel versehen war. Der Bereich rund um das Geschäft war mit rot-weißen Flatterbändern abgesperrt. Der Laden, in dem neben Schmuck auch Uhren, teures Porzellan und andere Antiquitäten verkauft werden, wirkte von außen unversehrt. Die Ermittler fotografierten und fertigten Messungen an, die bei der Rekonstruktion der Tat helfen sollen.

Bislang ist unklar, was genau am Montagnachmittag in dem kleinen Juweliergeschäft in der Fußgängerzone geschah. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler betraten zwei bewaffnete Männer den Laden, um ihn zu überfallen. In den Geschäftsräumen war zu dem Zeitpunkt nur das Inhaber-Ehepaar im Alter von 71 und 72 Jahren. Dann fielen mehrere Schüsse, die beiden mutmaßlichen Täter wurden tödlich verletzt. Zu deren Identität wollten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Sie prüfen, ob das Inhaber-Ehepaar möglicherweise aus Notwehr gehandelt hat. Bilder einer Überwachungskamera gibt es nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.