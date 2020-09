Pegau

Transporter im Wald in Pegau ausgebrannt

15.09.2020, 13:36 Uhr | dpa

In einem Waldstück in Pergau in der Nähe von Leipzig ist ein Lastwagen mit Pritsche völlig ausgebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden ebenfalls mehre Bäume stark beschädigt. Bisher konnte das Fahrzeug noch nicht geborgen werden. Zeugen hatten die Brand am Montagabend gegenüber des Gewerbegebietes Carsdorfer Höhe bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung.