Kirtorf

Linke-Fraktion fordert Ausbaustopp für A49

15.09.2020, 13:41 Uhr | dpa

Die Linken im Hessischen Landtag haben ihre Forderung nach einem Ausbaustopp der Autobahn 49 in Mittelhessen bekräftigt. Das Projekt sei ein "Planungsdinosaurier der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts", sagte Vize-Fraktionschef Jan Schalauske am Dienstag bei einer öffentlichen Fraktionssitzung im Dannenröder Forst, in dem Rodungen für den Bau stattfinden sollen. "In Zeiten von Klimawandel und notwendiger Verkehrswende sollte darauf verzichtet werden."

Klima- und Umweltschützer wollen die Rodung verhindern. Ihnen sicherte Schalauske Unterstützung zu. So will die Linke-Fraktion an diesem Mittwoch ein Antrag in den Wirtschaftsausschuss des Landtags einbringen mit dem Ziel, das Projekt aufzuhalten.

Die Autobahn soll Kassel und Gießen miteinander verbinden. Der geplante Teilabschnitt führt von Stadtallendorf nach Gemünden (Felda). Vorgesehen ist, dass etwa 64 Hektar Wald gefällt werden, davon 27 Hektar im Dannenröder Forst. Die Rodungen werden für Oktober erwartet. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es mehrere Protestaktionen gegeben, unter anderem wurde die Bundesstraße bei Kirtorf (Vogelsbergkreis) zeitweise von Aktivisten blockiert.