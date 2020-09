Wiesbaden

Corona: Halloween fällt in Wohngebieten der US-Armee aus

15.09.2020, 13:51 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Pandemie fällt Halloween in den Wohngebieten der US-Armee in Wiesbaden in diesem Jahr aus. Wie die US-Armee am Dienstag mitteilte, werden die Zugänge am Abend des 31. Oktober geschlossen. Die dort lebenden Menschen seien von der Regelung ausgenommen. Die Wohngebiete für US-Soldaten und ihre Angehörigen seien am Tag der aus den USA stammenden Halloween-Tradition beliebt und gut besucht von amerikanischen und auch deutschen Kindern. In diesem Jahr gehe aber die Gesundheit der Bewohner und Besucher vor. In Wiesbaden befindet sich die Zentrale der US-Armee in Europa.