Stiege

86-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

15.09.2020, 13:54 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Harz hat ein 86 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen davongetragen. Der Mann war am Montag mit seinem Leichtkraftrad auf der Bundesstraße 242 von Stiege nach Hasselfelde unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Lkw zusammenstieß, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 86-Jährige trug bei dem anschließenden Sturz lebensgefährliche Verletzungen davon.