Schwerin

6 Breitband-Projekte in MV abgeschlossen: 100 in Arbeit

15.09.2020, 14:33 Uhr | dpa

Der vom Bund geförderte Breitbandausbau auf dem Land hat in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der Landesregierung bislang in sechs Regionen für bessere Internetanschlüsse gesorgt. Wie Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, sind in diesen Gebieten die Arbeiten abgeschlossen. Damit liege bei rund 13 200 Haushalten in den Kreisen Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg das schnelle Glasfasernetz an der Haustür an.



Die Förderung des Bundes kommt nur ländlichen Gebieten zugute, weil sich dort wegen der dünnen Besiedlung der Ausbau für die Netzanbieter nicht rentiert. Mecklenburg-Vorpommern hatte insgesamt 112 Projektgebiete angemeldet und erhält für diese mehr als 900 Millionen Euro vom Bund. Pegel zufolge stehen mit den Kofinanzierungsmitteln des Landes und dem kommunalen Eigenanteilen für den Breitbandausbau somit insgesamt 1,45 Milliarden Euro zur Verfügung. Kritiker hatten immer wieder bemängelt, dass das Geld zu langsam abfließe und der Ausbau des Breitbandnetzes damit nur schleppend vorankomme.