Neustadt am Rennsteig

Anklage: Zwei Männer wegen Party während Corona-Quarantäne

15.09.2020, 15:22 Uhr | dpa

Nach einer Grillparty während einer Corona-Quarantäne in Neustadt am Rennsteig hat die Staatsanwaltschaft Erfurt Anklage gegen zwei 19 und 56 Jahre alte Männer erhoben. Bei der Auflösung der Party - kurz vor Ablauf der 14-tägigen Quarantäne - durch die Polizei hätten beide Widerstand geleistet, sgte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage. Der 56-Jährige werde des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung beschuldigt, der 19-Jährige des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem müssten sie sich wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten. Die Anklagen wurden an den Amtsgerichten Arnstadt beziehungsweise Ilmenau eingereicht.

Über Neustadt am Rennsteig mit 900 Einwohnern war wegen gehäufter Corona-Infektionen als bislang einzigem Ort in Thüringen Ende März eine zweiwöchige Quarantäne verhängt worden. Am Abend des 5. April, dem letzten Quarantänetag, hatten sich nach damaligen Angaben der Polizei rund 20 Menschen zum Grillen versammelt und in der Rennsteigstraße Tische und Stühle aufgestellt. Als Polizisten die Gruppe aufgefordert hätten, den Platz zu verlassen, seien sie beschimpft und bespuckt worden, hieß es damals. Der 19- und der 56-Jährige leisteten bei der Feststellung ihrer Personalien massiv Widerstand. Beide seien leicht verletzt worden, als Beamte sie zu bändigen versuchten. Über die Anklagen hatte zuvor das "Freie Wort" berichtet.