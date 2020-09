Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern darf vor knapp 5000 Zuschauern spielen

15.09.2020, 15:27 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern darf in der 3. Liga vor knapp 5000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion spielen. Dies gab die Stadt am Dienstag bekannt. Der FCK habe ein "plausibles und praktikables Hygienekonzept" präsentiert. Der Traditionsclub startet am Freitag (17.45 Uhr/ARD und Magenta Sport) gegen Dynamo Dresden in die neue Saison.

Die Zuschauerbeteiligung sei allerdings auch künftig vom aktuellen Infektionsgeschehen abhängig und könne, wenn pandemiebedingt notwendig, kurzfristig auch widerrufen werden, hieß es. Maximal 4985 Zuschauer dürfen in die Arena auf dem Betzenberg, dies sind zehn Prozent des Fassungsvermögens.

Das Konzept sieht personalisierte Tickets und feste Sitzplätze vor, die in zweier- oder vierer Gruppen vergeben werden. Gästefans sind bundesweit bis Ende des Jahres nicht zugelassen. Die Ticket-Vergabe inklusive Kontaktdatenerfassung soll ausschließlich online erfolgen und wird beim Einlass per Ausweiskontrolle überprüft. Genutzt wird nur jede zweite Zuschauerreihe, zudem ist ein Platz Abstand zwischen den Sitzgruppen vorgesehen. Bis zum Einnehmen der Plätze gilt die Maskenpflicht. Oberbürgermeister Klaus Weichel hofft auf "das verantwortungsvolle Verhalten jedes einzelnen Zuschauers".