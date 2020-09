Bautzen

Polizei in Bautzen sucht nach Eisernem Kreuz

15.09.2020, 18:11 Uhr | dpa

Die Polizei in Bautzen sucht nach einem Eisernen Kreuz. Das etwa 50 Zentimeter hohe Symbol aus Stein sei in der vergangenen Woche von einem Friedhof gestohlen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort habe es schon seit den 1940er Jahren auf einer Familiengrabstelle gestanden. Das Eiserne Kreuz wurde früher im Kaiserreich und auch noch in der Nazi-Zeit als Kriegsorden verliehen. Der materielle Wert des steinernen Grabschmucks könne noch nicht beziffert werden.