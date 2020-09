Burladingen

Drei Verletzte bei Kollision im Gegenverkehr

15.09.2020, 20:17 Uhr | dpa

In einer Kurve ist ein Autofahrer im Zollernalbkreis in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 23-Jährigen am Dienstag nach Polizeiangaben in eine Klinik. Er war aus zunächst nicht geklärten Gründen in Burladingen auf die Fahrbahn eines entgegenkommenden Wagens geraten. Dessen 53 Jahre alter Fahrer und sein 56-jähriger Beifahrer mussten ebenfalls ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 50 000 Euro.