Treuen

Mit Traktor zusammengestoßen: Autofahrerin schwer verletzt

16.09.2020, 06:10 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Traktor in Treuen (Vogtlandkreis) ist eine 65 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Der 35 Jahre alte Treckerfahrer habe zuvor beim Abbiegen von einem Feldweg das Auto der Frau nicht gesehen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend.