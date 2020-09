Wetzlar

Herkunft von Vogelspinne weiter ungeklärt

16.09.2020, 10:54 Uhr | dpa

Die Herkunft der in Wetzlar gefundenen Vogelspinne gibt weiter Rätsel auf. "Bislang hat sich noch kein Eigentümer gemeldet", sagte ein Sprecher der Polizei in Dillenburg am Mittwoch. Das handtellergroße, haarige Tier war am Freitagabend von einem Anwohner auf der Straße mit einem Karton eingefangen und der Polizei übergeben worden. Schließlich übernahm der Dillenburger Wildtier-Rettungsdienst die Mexikanische Rotknie-Vogelspinne, dort lebt sie nun in einem Terrarium.

"Bei uns haben sich schon etliche Leute gemeldet, die sie haben wollen", sagte Werner Schmäing von der Wildtierhilfe Schelderwald. Wenn sich weiterhin kein Eigentümer melde, werde die Spinne einem der Interessenten gegeben. Auflagen müsse der neue Eigentümer nicht erfüllen. "So etwas ist ja mittlerweile ein ganz normales Haustier." Die Bisse könnten zwar schmerzhaft sein, seien aber für Menschen nicht gefährlich.