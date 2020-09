Wiesbaden

Auch im Juli herbe Einbußen für das hessische Gastgewerbe

16.09.2020, 11:50 Uhr | dpa

Gaststätten, Hotels und Pensionen in Hessen haben auch im Juli unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Die Umsätze bei den Beherbergungsbetrieben brachen im Vergleich zum Juli 2019 um rund die Hälfte ein, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Gastronomiebetriebe meldeten einen Rückgang der Erlöse um knapp 35 Prozent. Für die gesamte Branche lagen die Umsätze preisbereinigt um 40 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.

"Von den Umsatzeinbußen waren besonders die hessischen Caterer betroffen", berichteten die Statistiker. Gründe für die Rückgänge seien die coronabedingt ausbleibenden Gäste aus dem In- und Ausland sowie die Absage von Veranstaltungen. Die Zahl der Beschäftigten im hessischen Gastgewerbe sank zwischen Juli 2019 und Juli 2020 um 17,5 Prozent.