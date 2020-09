Magdeburg

Polizei entwaffnet 30-Jährigen in Magdeburg

16.09.2020, 12:29 Uhr | dpa

Bei einem Polizeieinsatz in Magdeburg haben Beamte einen 30 Jahre alten Mann entwaffnet. Die Freundin des Mannes hatte am Dienstag die Polizei alarmiert, nachdem sich der 30-Jährige mehrfach eine Waffe an den Kopf gehalten hatte, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte. Wie sich herausstellte, wollte der Mann sich das Leben nehmen. Er kam in ein Krankenhaus.