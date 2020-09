Bad Ems

Einzelhandel steigert Umsatz im Juli um rund 5 Prozent

16.09.2020, 15:45 Uhr | dpa

Der Umsatz im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz entwickelt sich weiterhin positiv. Im Juli lagen die Umsätze nach Angaben des Statistischen Landesamtes am Mittwoch um Preiserhöhungen bereinigt fünf Prozent höher als im Vorjahresmonat. Die positive Entwicklung zeigt sich sowohl im Lebensmittel-Einzelhandel als auch im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmittel, wie die Behörde in Bad Ems weiter mitteilte.

Besonders groß war das Umsatzplus im "Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf". Hier lag der Umsatz um 18,6 Prozent höher als im Juli 2019. Der "Einzelhandel mit sonstigen Gütern" verzeichnete hingegen ein Umsatzminus von 2,7 Prozent. Dazu zählen etwa Kleidung, Schuhe oder Lederwaren.