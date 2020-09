Rostock

17-Jähriger wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in U-Haft

16.09.2020, 18:45 Uhr | dpa

Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines fünfjährigen Mädchens ermittelt die Staatsanwaltschaft Rostock gegen einen 17-Jährigen aus Rostock. Der Tatverdächtige sitzt nach Angaben eines Behördensprechers vom Mittwoch in Untersuchungshaft. Weitere Einzelheiten teilte er nicht mit. Zuvor hatte der "Nordkurier" über den Fall berichtet. Der Zeitung zufolge soll sich der Jugendliche schon als 15-Jähriger an einem Mädchen in einer Rostocker Kita vergangen haben, wo er als Schülerpraktikant arbeitete. Ende August soll er laut Zeitung in einer Wohnung seine Nichte missbraucht haben.