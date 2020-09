Bad Schwalbach

Aggressiver Vater verletzt seine Kinder und Polizeibeamte

16.09.2020, 23:10 Uhr | dpa

Ein Vater soll im südhessischen Bad Schwalbach seine beiden Kinder geschlagen haben - beim Eintreffen der Polizei verletzte er die Beamten. Am späten Mittwochnachmittag hatte ein 14-jähriges Mädchen die Polizei gerufen, weil der alkoholisierte Vater auf sie eingeschlagen habe, wie die Beamten berichteten. Das Mädchen sagte, dass sie in den ersten Stock geflüchtet sei und nun ihr Bruder verprügelt werde. Als die Polizisten am vermeintlichen Tatort ankamen, öffnete der 46 Jahre alte Beschuldigte die Tür, beleidigte die Beamten und lies niemanden hinein. Erst mit Hilfe von einer zweiten Streife und dem Einsatz von Pfefferspray konnten die Polizisten den Mann überwältigen.

Dabei verletzten sich die vier Beamten und der 46-Jährige leicht. Die beiden Kinder waren ebenfalls leicht verletzt und wurden der Mutter übergeben. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen seine Kinder und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gestellt. Bis zur Entscheidung eines Gerichtes darf er sich seiner Familie nicht nähern.