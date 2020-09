Potsdam

Ungarischer Ex-Chefredakteur Dull erhält M100 Media-Preis

17.09.2020, 02:14 Uhr | dpa

Der ehemalige Chefredakteur des größten Internet-Portals in Ungarn, Szabolcs Dull, erhält am heutigen Abend den Preis der Medienkonferenz M100 Sanssouci Colloquium. Mit der Vergabe des M100 Media Awards an den ungarischen Journalisten wolle sich der Beirat ausdrücklich mit Dulls Eintreten für das Grundrecht der Pressefreiheit und seinen Kampf gegen außerredaktionelle Einmischung solidarisieren, hieß es vorab in einer Mitteilung. Věra Jourová, die Vizepräsidentin der EU-Kommission, soll die Preisverleihung eröffnen. Als politischer Hauptredner des Abends ist Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgesehen.

Der ehemalige index.hu-Chefredakteur Szabolcs Dull war auf Druck der Eigentümer aus dem Umkreis der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz entlassen worden. Ministerpräsident Viktor Orban hatte in den vergangenen Jahren die meisten Medien des Landes unter seine Kontrolle gebracht.