Rostock

Rostock: Acht Schüler und drei Lehrer an Schule infiziert

17.09.2020, 12:51 Uhr | dpa

An der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen sind acht Schüler und drei Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Knapp 800 Schüler und mehr als 80 Beschäftigte der Schule könnten von einer Quarantäne betroffen sein, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag. Darüber werde am Nachmittag beraten. Zunächst war am Dienstag bei einer Lehrerin ein positiver Befund erstellt werden. Anschließend war die Schule am Mittwoch nach positiven Tests bei zwei weiteren Lehrern vorübergehend geschlossen worden. Der Unterricht war für diesen Donnerstag komplett abgesagt worden.

"Damit besteht nun Klarheit darüber, dass es sich um ein größeres Infektionsgeschehen handelt und die Schulschließung auch erforderlich war", sagte Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke).