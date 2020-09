Halle (Saale)

Sachsen-Anhalts Außenhandel schwächelt während Corona-Krise

17.09.2020, 13:27 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Außenhandel hat während der Corona-Krise geschwächelt. Im ersten Halbjahr 2020 wurden Waren im Wert von 7,9 Milliarden Euro exportiert - 4,5 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik in Halle am Donnerstag mitteilte. Importiert wurden in den ersten sechs Monaten Waren im Wert von 7,9 Milliarden, den Angaben nach fast 16 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.