Münnerstadt

Mutter sticht auf Ex-Freund ihrer Tochter ein

17.09.2020, 15:56 Uhr | dpa

Mit einem Küchenmesser hat eine Mutter auf den Ex-Freund ihrer Tochter eingestochen. Der 20-Jährige erlitt im unterfränkischen Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) mehrere leichte Schnitt- und Stichverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Die 35 Jahre alte Frau kam wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Was die Kasachin zu der Tat am Dienstagabend bewegte, blieb erst einmal unklar. Der junge Mann kam in ein Krankenhaus.